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"Укравтодор" предупредил водителей о гололедице на дорогах

Автор: Юлия Струк

В "Укравтодоре" предупреждают водителей о гололеде и гололедице в Ивано-Франковской области. Проезд по основным дорогам в Украине обеспечен.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"По состоянию на 6 часов 10 декабря снег с дождем в Черновицкой, местами гололед в Ивано-Франковской, дождь в Одесской областях, на остальной территории без осадков", - указано в сообщении.

Отмечается, что покрытие на дорогах государственного значения преимущественно сухое, а в Ивано-Франковской области местами гололедица.

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На перевалочных участках дорог без осадков. Состояние покрытия на перевалах местами мокрое.

"На дорогах государственного значения выполняются работы по обработке покрытия дорог противогололедными материалами спусков, подъемов, мостов, скругленных участков и тому подобное. Проезд всеми участками дорог государственного значения обеспечен", - подчеркнули в агентстве.

Для обеспечения проезда по дорогам госзначения дорожные организации задействовали в работе 124 единицы техники и 437 рабочих.

Напомним, в Киеве в четверг, 10 декабря, ожидается гололедица на дорогах и порывы ветра. Киевлян призвали быть осторожными в этих погодных условиях.

Как писало РБК-Украина, погода в Украине в ближайшие три дня значительно ухудшится. Синоптики прогнозируют дождь со снегом, мокрый снег и гололед.

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