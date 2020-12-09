В Киеве предупредили о гололедице и порывах ветра

Фото: заснеженный Киев (РБК-Украина)

В Киеве в четверг, 10 декабря, ожидается гололедица на дорогах и порывы ветра. Киевлян призвали быть осторожными в этих погодных условиях.

Об этом сообщает Киевская горгосадминистрация.

Отмечается, что в течение дня возможны порывы ветра до 15-18 м/с, гололед, а на дорогах гололедица. Уровень опасности первый или желтый.

В связи с этими погодными условиями, власти призвали жителей быть осторожными, чтобы избежать травматичности и аварий. Для этого водителей попросили придерживаться скоростных ограничений и избегать опасных маневров, а пешеходов - не спешить и ходить расслаблено, не ступая на всю стопу и не держа руки в карманах.

Ранее сообщалось, что погода в Украине в ближайшие три дня значительно ухудшится. Синоптики прогнозируют дождь со снегом, мокрый снег и гололед.

В четверг и пятницу, 10-11 декабря, на Правобережье прогнозируется мокрый снег и дождь, местами возможен гололед. На остальной территории осадков не ожидается. В северо-восточной части, северных и центральных областях местами прогнозируется гололед.