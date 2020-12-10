"Укравтодор" попередив водіїв про ожеледицю на дорогах

В "Укравтодорі" попереджають водіїв про ожеледь і ожеледицю в Івано-Франківській області. Проїзд основними дорогами в Україні забезпечений.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

"Станом на 6 годину 10 грудня сніг з дощем у Чернівецькій, місцями ожеледь в Івано-Франківській, дощ в Одеській областях, на решті території без опадів", - зазначено в повідомленні.

Відзначається, що покриття на дорогах державного значення переважно сухе, а в Івано-Франківській області місцями ожеледиця.

На перевальних ділянках доріг без опадів. Стан покриття на перевалах місцями мокрий.

"На дорогах державного значення виконуються роботи з обробки покриття доріг протиожеледними матеріалами спусків, підйомів, мостів, заокруглених ділянок тощо. Проїзд усіма ділянками доріг державного значення забезпечений", - підкреслили в агентстві.

Для забезпечення проїзду дорогами державного значення дорожні організації задіяли в роботі 124 одиниці техніки та 437 робітників.

Нагадаємо, в Києві у четвер, 10 грудня, очікується ожеледиця на дорогах та пориви вітру. Киян закликали бути обережними в цих погодних умовах.

Як писало РБК-Україна, погода в Україні в найближчі три дні значно погіршиться. Синоптики прогнозують дощ зі снігом, мокрий сніг і ожеледь.