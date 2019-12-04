Укравтодор получил 1 млрд грн на ремонт дорог благодаря укреплению гривны

Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании внес изменения в бюджет "Укравтодора" на 2019 год. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

По информации Гончаренко, который присутствует на заседании, Кабмин добавил "Укравтодору" 1,06 млрд грн на ремонт дорог в 2019 году за счет экономии по погашению кредитов. При этом экономия появилась из-за укрепления курса гривны.

Отметим, официальный курс доллара к гривне, который ежедневно устанавливает Национальный банк Украины (НБУ), снизился январь-ноябрь 2019 года на 13,2%. Курс доллара снижался в течение большинства месяцев. При этом только за ноябрь курс упал на 3,8% до 24,03 грн/доллар.

Напомним, ранее планировалось, что на ремонт и строительство дорог государственного значения в 2019 году будет направлено 19 млрд грн.

Также планировалось, что Украина привлечет в 2019 году на ремонт дорог 5 млрд грн средств международных финансовых организаций. Из масштабных проектов - это капитальный ремонт дороги М-01 от Киева до транспортного узла Копти в Черниговской области, включая объездную дорогу города Бровары.