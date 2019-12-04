Укравтодор отримав 1 млрд грн на ремонт доріг завдяки зміцненню гривні

Кабінет міністрів України на сьогоднішньому засіданні вніс зміни до бюджету "Укравтодору" на 2019 рік. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі.

За інформацією Гончаренка, який присутній на засіданні, Кабмін додав "Укравтодору" 1,06 млрд грн на ремонт доріг в 2019 році за рахунок економії щодо погашення кредитів. При цьому економія з'явилася через зміцнення курсу гривні.

Зазначимо, офіційний курс долара до гривні, який щодня встановлює Національний банк України (НБУ), знизився січень-листопад 2019 року на 13,2%. Курс долара знижувався протягом більшості місяців. При цьому тільки за листопад курс впав на 3,8% до 24,03 грн/долар.

Нагадаємо, раніше планувалося, що на ремонт і будівництво доріг державного значення в 2019 році буде направлено 19 млрд грн.

Також планувалося, що Україна залучить в 2019 році на ремонт доріг 5 млрд грн коштів міжнародних фінансових організацій. З масштабних проектів - це капітальний ремонт дороги М-01 від Києва до транспортного вузла Кіпті в Чернігівській області, включаючи об'їзну дорогу міста Бровари.