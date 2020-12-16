"Укравтодор" за год отремонтировал 10% всей сети государственных дорог

В 2020 году "Укравтодор" отремонтировал и построил рекордное для Украины количество дорог. По состоянию на начало декабря "Укравтодор" отремонтировал и построил 3 900 км дорог государственного значения. План до конца года - обновить 4 200 км.

Об этом пишет "Деловая столица".

"Еще 2000 км за год обновили областные государственные администрации. В независимой Украине это наибольшее количество отремонтированных за год километров дорог. Для сравнения в 2015 г. построили и отремонтировали 331 км дорог, в 2019-м - 847 км", - говорится в статье.

Такие цифры означают, что всего за год "Укравтодор" смог обновить 10% от всей сети государственных дорог. При этом экономия для государства составила 4,5 млн гривен на каждом километре.

"Это можно увидеть, сравнивая ремонты на одной дороге, но на разных участках в разные годы. Наиболее иллюстративный пример - дорога М-12 Стрый - Тернополь - Кропивницкий - Знаменка. Это один из основных объектов 2018 и 2019 гг., который обновляется и в текущем году. По подсчетам Укравтодора, падение цены на этой трассе колеблется от 6,5 до более чем 10 млн грн на одном километре", - пишет издание.

Снижению цены также способствовала экономия на торгах.

По словам главы "Укравтодора" Александра Кубракова, стоимость проектов срезалась еще до того, как они будут закупаться через систему Prozorro.

В результате экономия на торгах выросла до 7,8% (средняя экономия за последние пять лет - 6,2%).

Напомним, ранее экономисты пришли к выводу, что национальная программа "Большая стройка" и масштабная программа модернизации дорог помогли украинской экономике смягчить последствия экономического спада в 2020 году.