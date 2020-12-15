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"Большая стройка" замедлила падение ВВП Украины в 2020 году, - эксперты

Киев, Вторник 15 декабря 2020 10:33
"Большая стройка" замедлила падение ВВП Украины в 2020 году, - эксперты
Фото: дорога после ремонта (facebook.com)
Автор: РБК-Украина

Если бы не президентская программа "Большая стройка" и не почти 100 млрд гривен, выделенные на нее в 2020 году, ВВП Украины упал бы на 11%.

Об этом, ссылаясь на данные экономистов, сообщает "24 канал".

"Любое падение ВВП - это нехорошая тенденция, даже на 1-2%, но 11% - это предтеча глубочайшего кризиса, жертвами которого станут все без исключения", - говорится в публикации.

Как отмечается, проект "Большая стройка" не задумывался как антикризисная программа, так как начинался в 2019 году, когда украинская экономика демонстрировала устойчивый рост. В то время авторы проекта решали иную задачу - сделать качественные дороги по всей стране. Но когда начался кризис, вызванный пандемией коронавируса, "Большая стройка" стала одним из немногих спасательных кругов для экономики страны.

По данным независимой группы макроэкономического анализа и прогнозирования Ukraine Economic Outlook, из 14 стран, включая европейские, где инфраструктура находится в хорошем состоянии, большинство во время кризиса и пандемии бросили свои основные фонды на налоговые льготы, медицину и прямую финансовую поддержку бизнесу и населению. Украина среди них лидирует в расходах на инфраструктурные проекты, так как именно инфраструктура (включая дороги и медицинские учреждения) находятся в худшем состоянии.

&quot;Большая стройка&quot; замедлила падение ВВП Украины в 2020 году, - эксперты

Помимо того, что проект дал работу десяткам тысяч людей, качественные дороги начинают обрастать новой инфраструктурой, которую строит частный бизнес: отели и рестораны, магазины, сервисные центры, объекты туризма.

Возрастает средняя скорость транзита грузового и пассажирского транспорта, а чем меньше временных затрат не перевозку, тем больше экономия на топливе. Владельцы транспорта существенно сокращают расходы на ремонт техники. Так, на некоторых участках обновленных дорог протяженностью от 50 до 150 км время, затрачиваемое на перемещение транспорта, сократилось в 1,5-2 раза.

Наконец, отмечается в публикации, качественные дороги снижают травматизм и гибель людей. Ведь 3% Дорожного фонда, как основного источника финансирования дорог, расходуются на безопасность движения, которая включает проектирование безопасных развязок, разметку, освещение и так далее.

Напомним, за неполный 2020 год Укравтодор успел отремонтировать, реконструировать и построить около 4 000 км дорог.

При этом, как рассказал глава "Укравтодора" Александр Кубраков, каждый километр обходился государству дешевле, чем годом ранее.

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