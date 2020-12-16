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"Укравтодор" за рік відремонтував 10% всієї мережі державних доріг

Автор: РБК-Україна

У 2020 році "Укравтодор" відремонтував і побудував рекордну для України кількість доріг. Станом на початок грудня "Укравтодор" відремонтував і побудував 3 900 км доріг державного значення. План до кінця року - оновити 4 200 км.

Про це пише "Ділова столиця".

"Ще 2000 км за рік відновили обласні державні адміністрації. У незалежній Україні це найбільша кількість відремонтованих за рік кілометрів доріг. Для порівняння у 2015 р. побудували і відремонтували 331 км доріг, у 2019-му - 847 км", - йдеться в статті.

Такі цифри означають, що всього за рік "Укравтодор" зміг оновити 10% від всієї мережі державних доріг. При цьому економія для держави склала 4,5 млн гривень на кожному кілометрі.

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"Це можна побачити, порівнюючи ремонти на одній дорозі, але на різних дільницях у різні роки. Найбільш ілюстративний приклад - дорога М-12 Стрий - Тернопіль - Кропивницький - Знам'янка. Це один з основних об'єктів 2018 і 2019 рр., який оновлюється і в поточному році. За підрахунками Укравтодору, падіння ціни на цій трасі коливається від 6,5 до більш ніж 10 млн грн на одному кілометрі", - пише видання.

Зниженню ціни також сприяла економія на торгах.

За словами глави "Укравтодору" Олександра Кубракова, вартість проектів зрізалася ще до того, як вони будуть закуповуватися через систему Prozorro.

У результаті економія на торгах зросла до 7,8% (середня економія за останні п'ять років - 6,2%).

Нагадаємо, раніше економісти прийшли до висновку, що національна програма "Велике будівництво" і масштабна програма модернізації доріг допомогли українській економіці пом'якшити наслідки економічного спаду у 2020 році.

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