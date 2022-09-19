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Из Украины по "зерновому коридору" отправился еще один караван с продовольствием

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Одесская область, Понедельник 19 сентября 2022 10:11
Из Украины по "зерновому коридору" отправился еще один караван с продовольствием Фото: Из одесских портов отправился еще один караван по "зерновому коридору" (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В понедельник, 19 сентября, из одесских портов вышел еще один караван с украинским продовольствием, который отправится по "зерновому коридору".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства национальной обороны Турции в Twitter.

По данным ведомства, из портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный" вышли шесть сухогрузов.

"В рамках запланированной на сегодня отгрузки зерна из украинских портов вышло еще 6 судов", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба развенчал главный миф Кремля о "зерновом коридоре", заявив, что 2/3 украинского зерна, которое Украина уже отправила в рамках зернового соглашения, направлены на рынки Азии, Африки и Ближнего Востока.

За 1,5 месяца работы "зернового коридора" из украинских портов вышло более 130 сухогрузов, которые вывезли 3,1 млн тонн агропродукции для стран Азии, Европы и Африки.

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