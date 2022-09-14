Из Украины по "зерновому коридору" отправился очередной караван с зерном

В среду утром, 14 сентября, из украинских портов вышел очередной караван с зерном, который отправился по "зерновому коридору".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства национальной обороны Турции в Twitter .

"В рамках текущей отгрузки зерна сегодня утром из украинских портов вышло еще пять судов", - говорится в сообщении.

Обновлено (11:11)

В Министерстве инфраструктуры Украины подтвердили, что сегодня из портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный" вышли пять сухогрузов. На их борту находятся 153 тысяч тонн продовольствия. Они направляются в страны Азии и Европы.

При этом в ведомстве добавили, что за 1,5 месяца работы "зернового коридора" через порты Большой Одессы экспортировано 3,1 млн тонн агропродукции.

"Всего из украинских портов вышли 134 судна с агропродукцией для стран Азии, Европы и Африки", - говорится в сообщении в Facebook.

Напомним, 11 сентября из одесских портов не смог выйти караван сухогрузов с украинской агропромышленной продукцией из-за непогоды.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба развенчал главный миф Кремля о "зерновом коридоре", заявив, что 2/3 украинского зерна, которое Украина уже отправила в рамках зернового соглашения, направлены на рынки Азии, Африки и Ближнего Востока.

Добавим, что спустя месяц после открытия "зернового коридора" более 50 судов ушли из портов Украины, помогая экспортировать более 1,2 млн тонн зерна и других продуктов питания.

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