З України "зерновим коридором" вирушив ще один караван з продовольством

У понеділок, 19 вересня, з одеських портів вийшов ще один караван з українським продовольством, який вирушить "зерновим коридором".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Міністерства національної оборони Туреччини у Twitter .

За даними відомства, з портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" вийшли шість суховантажів.

"У рамках запланованого на сьогодні відвантаження зерна з українських портів вийшло ще 6 суден", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розвінчав головний міф Кремля про "зерновий коридор", заявивши, що 2/3 українського зерна, яке Україна вже відправила в рамках зернової угоди, спрямовані на ринки Азії, Африки та Близького Сходу.

За 1,5 місяця роботи "зернового коридору" з українських портів вийшло понад 130 суховантажів, які вивезли 3,1 млн тонн агропродукції для країн Азії, Європи та Африки.

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