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Украина запросила у США часть "афганской" техники на фоне агрессии России, - Foreign Policy

Новина українською →
Вашингтон, Вторник 07 декабря 2021 06:39
Украина запросила у США часть "афганской" техники на фоне агрессии России, - Foreign Policy Фото: Украина просит США передать часть афганской техники (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Украины попросила США передать часть американских вооружений. Речь идет о технике, которая предназначалась Афганистану до захвата там власти "Талибаном".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Foreign Policy.

Как напоминает издание, глава Минобороны Украины Алексей Резников в ноябре во время визита в Вашингтон просил США увеличить поставки вооружений, в том числе предоставить системы, которые до этого Вашингтон Киеву не направлял.

Резников, в частности, запросил помощь в сфере воздушной и морской обороны, а также радиоэлектронной борьбы.

Кроме того, по сведениям Foreign Policy, Украина хочет получить боеприпасы, которые Вашингтон планировал передать Афганистану до того, как к власти в этой стране пришли талибы.

Помимо этого, речь идет о принадлежащих США вертолетах Ми-17, находящихся на техобслуживании в Украине.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге 3 декабря, комментируя сообщения о том, что администрация прорабатывает шаги по комплексной поддержке Киева, заявляла, что Соединенные Штаты в настоящее время изучают возможность оказания дальнейшей военной помощи Украине.

Напомним, в США сенаторы Роб Портман и Джин Шахин предложили дополнительно выделить Украине по линии Пентагона 50 млн миллионов. Они предложили поправку в бюджет на 2022 год.

Правительство Канады также рассматривает возможность усиления своей военной миссии в Украине на фоне агрессивной активности России на границе. Изучаются два варианта.

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