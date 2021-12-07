Украина запросила у США часть "афганской" техники на фоне агрессии России, - Foreign Policy
Украины попросила США передать часть американских вооружений. Речь идет о технике, которая предназначалась Афганистану до захвата там власти "Талибаном".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Foreign Policy.
Как напоминает издание, глава Минобороны Украины Алексей Резников в ноябре во время визита в Вашингтон просил США увеличить поставки вооружений, в том числе предоставить системы, которые до этого Вашингтон Киеву не направлял.
Резников, в частности, запросил помощь в сфере воздушной и морской обороны, а также радиоэлектронной борьбы.
Кроме того, по сведениям Foreign Policy, Украина хочет получить боеприпасы, которые Вашингтон планировал передать Афганистану до того, как к власти в этой стране пришли талибы.
Помимо этого, речь идет о принадлежащих США вертолетах Ми-17, находящихся на техобслуживании в Украине.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге 3 декабря, комментируя сообщения о том, что администрация прорабатывает шаги по комплексной поддержке Киева, заявляла, что Соединенные Штаты в настоящее время изучают возможность оказания дальнейшей военной помощи Украине.
Напомним, в США сенаторы Роб Портман и Джин Шахин предложили дополнительно выделить Украине по линии Пентагона 50 млн миллионов. Они предложили поправку в бюджет на 2022 год.
Правительство Канады также рассматривает возможность усиления своей военной миссии в Украине на фоне агрессивной активности России на границе. Изучаются два варианта.