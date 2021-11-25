В США предложили дополнительно выделить Украине 50 млн долларов на военную помощь

В США сенаторы Роб Портман и Джин Шахин предложили дополнительно выделить Украине по линии Пентагона 50 млн миллионов. Они предложили поправку в бюджет США на 2022 год.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Сообщается, что сенаторы предложили поправку в военный бюджет США, которая предполагает увеличение финансирования со стороны Пентагона на вооружение Украины с 300 млн до 350 млн долларов. По информации издания, 125 млн из этой суммы пойдут на закупку вооружений поражающего действия для сдерживания агрессии России.