Из Украины уходит жара

Погода в Украине завтра, 22 августа, будет без осадков, температура воздуха составит +35 градуса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Натальи Диденко в Facebook.

Как сообщает синоптик, жара продлится на юге, востоке и в большинстве центральных областей + 30 + 35 градусов.

"На западе воздух в четверг станет значительно свежее +23 +28 градусов. Также ослабнет жара в северных областях, завтра там ожидается +25 +29 градусов", - отметила синоптик.

Осадков не ожидается, однако отдельные локальные осадки возможны в Карпатах и на северо-востоке страны.

"В Киеве, который относится к северной части Украины, также завтра станет легче дышать, в течение дня предполагается +26 +28 градусов. Солнечно, сухо", - сообщила Диденко.

К концу недели, в День Флага и День Независимости, в столице погода без изменений, солнечно и около +25 +28 градусов.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 21 и 22 августа в Киеве ожидается высокая (4 класса), а в Киевской области - чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.

Кроме того, по данным синоптиков, сегодня в Украине преимущественно без осадков, только в западной части днем ​​местами ожидается кратковременный дождь, возможна гроза. Температура воздуха ночью составит от +13 до +18, на побережье морей до +21. Днем столбики термометров поднимутся от +28 до +33 .

В Киеве сегодня солнечно и без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Ночью от +16 до +18, а днем ​от +​30 до +32.

Также завтра, 22 августа, в Украине ожидаются сильные порывы ветра.