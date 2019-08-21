З України йде спека

Погода в Україні завтра, 22 серпня, буде без опадів, температура повітря становитиме +35 градусів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталії Діденко у Facebook.

Як повідомляє синоптик, спека триватиме на півдні, сході та в більшості центральних областей + 30 + 35 градусів.

"На заході повітря в четвер стане значно свіже +23 +28 градусів. Також ослабне спека в північних областях, завтра там очікується +25 +29 градусів", - зазначила синоптик.

Опадів не очікується, однак окремі локальні опади можливі у Карпатах і на північному сході країни.

"У Києві, який відноситься до північної частини України, також завтра стане легше дихати, протягом дня передбачається +26 +28 градусів. Сонячно, сухо", - повідомила Діденко.

До кінця тижня, у День Прапора і День Незалежності, у столиці погода без змін, сонячно і близько +25 +28 градусів.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 21 і 22 серпня в Києві очікується висока (4 класу), а в Київській області - надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека.

Крім того, за даними синоптиків, сьогодні в Україні переважно без опадів, лише в західній частині вдень місцями очікується короткочасний дощ, можлива гроза. Температура повітря вночі становитиме від +13 до +18°, на узбережжі морів до +21. Вдень стовпчики термометрів піднімуться від +28 до +33 .

сьогодні В Києві сонячно та без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Вночі від +16 до +18, а вдень від +30 до +32.

Також завтра, 22 серпня, в Україні очікуються сильні пориви вітру.