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В України найближчі відносини з НАТО серед країн, які не є членом альянсу, - Порошенко

Новини » Політика    22.11.2018 - 18:02
В України найближчі відносини з НАТО серед країн, які не є членом альянсу, - Порошенко
Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

За словами президента, це завдяки людям, які 5 років тому розпочали Революцію гідності

Жодна держава, яка не є членом НАТО, не має сьогодні таких близьких  відносин з альянсом, як Україна. Про це заявив президент України Петро Порошенко в ході виступу у Верховній раді України, передає кореспондент РБК-Україна.

"Це теж завдяки людям, які п’ять років  тому розпочали Революцію гідності", - заявив Порошенко.

РБК-Україна писало, що президент, виступаючи перед парламентом, закликав народних депутатів проголосувати за внесення змін до Конституції щодо наміру України вступити до Євросоюзу та Північноатлантичного альянсу.

"Глибоко переконаний, якщо б ми були членом НАТО, Росія не посміла би анексувати Крим і вторгатися на Донбас. І агресію проти України Кремль розв'язав саме тоді, коли режим Януковича проголосив нашу позаблоковість", - сказав президент.

Зазначимо, сьогодні, 22 листопада, Конституційний суд України (КСУ) визнав конституційними зміни в Основний закон по закріпленню курсу держави на вступ до Євросоюзу і НАТО.

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