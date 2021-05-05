В Украину завтра придет холодный фронт с дождями и похолоданием
В четверг, 6 мая, почти по всей территории страны ожидается снижение температуры и дожди. Изменение погоды связано с холодным фронтом.
Об этом сообщает Укргидрометцентр в Facebook.
Синоптики пояснили, что завтра антициклон TRUDI, который обеспечивал преимущественно малооблачную и теплую погоду, будет отступать в восточном направлении. "В то же время с запада придет холодный фронт, который связан с циклоническими образованиями к северу от Украины, и принесет с собой кратковременные дожди и снижение температуры", - сообщили в Укргодрометцентре.
В Украине, кроме юго-восточной части, завтра ожидаются небольшие, местами умеренные дожди (ночью на высокогорье Карпат с мокрым снегом), кое-где грозы. Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с, на западе и севере страны местами порывы 15-20 м/сек.
Температура ночью 6-11°; днем 16-21°, в западных и северных областях 12-17°; на высокогорье Карпат ночью около 0°, днем 2-7° тепла.
Напомним, сегодня, 5 мая, спасатели предупредили об ухудшении погодных условий в Киеве и Киевской области. Уже сегодня ожидаются порывы ветра 15-18 м/с.
В ГСЧС сообщили, что в высокогорье Ивано-Франковской и востоке Закарпатской области 5 - 6 мая ожидается значительная снеголавинная опасность. В случае схождения лавин очевидцев просят сообщать специалистам.