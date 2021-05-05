В Карпатах объявили третий уровень опасности схождения лавин

В высокогорье Ивано-Франковской и востока Закарпатской области 5 - 6 мая ожидается значительная снеголавинная опасность . В случае схождения лавин очевидцев просят сообщать специалистам.

Об этом со ссылкой на данные Укргидрометцентра сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Facebook .

"Предупреждение о снеголавинной опасности. По данным Укргидрометцентра, 5 - 6 мая в высокогорье Ивано-Франковской и востока Закарпатской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

Спасатели попросили в случае схождения лавин, сдвига снега или других снежных явлений (надувов, переметов и т. п.) сообщать об этом специалистам "Снеголавинной ситуации в Украинских Карпатах".

"Пришлите, пожалуйста, письмо на lavyny@meteo.gov.ua с информацией: дата и время; фото; место нахождения; размеры (по возможности) - длина×ширина, объем", - сообщили в ГСЧС.