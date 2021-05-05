ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Карпатах объявили третий уровень опасности схождения лавин

Новина українською → Карпаты, Среда 05 мая 2021 12:57
В Карпатах объявили третий уровень опасности схождения лавин Фото: в высокогорье объявили третий уровень опасности схождения лавин (facebook.com/chornogora.rescue112)
Автор: Андрей Василюк

В высокогорье Ивано-Франковской и востока Закарпатской области 5 - 6 мая ожидается значительная снеголавинная опасность. В случае схождения лавин очевидцев просят сообщать специалистам.

Об этом со ссылкой на данные Укргидрометцентра сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Facebook.

"Предупреждение о снеголавинной опасности. По данным Укргидрометцентра, 5 - 6 мая в высокогорье Ивано-Франковской и востока Закарпатской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

Спасатели попросили в случае схождения лавин, сдвига снега или других снежных явлений (надувов, переметов и т. п.) сообщать об этом специалистам "Снеголавинной ситуации в Украинских Карпатах".

"Пришлите, пожалуйста, письмо на lavyny@meteo.gov.ua с информацией: дата и время; фото; место нахождения; размеры (по возможности) - длина×ширина, объем", - сообщили в ГСЧС.

Напомним, по данным метеорологов сегодня, 5 мая, во всех областях, кроме Закарпатской, будет тепло и солнечно. Температура воздуха днем в западных областях составит +17+20, а ночью +3+5.

В Киеве сегодня ожидается теплая погода, без осадков. Температура воздуха днем составит + 18 +20, а ночью +2 + 4.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество Карпаты
NEWS
В Украине оценили возможность вторжения России из Крыма
В Украине оценили возможность вторжения России из Крыма
DAILY
Сергей Дейнеко: Теоретически войска РФ до сих пор могут начать вторжение из Крыма
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Сергей Дейнеко: Теоретически войска РФ до сих пор могут начать вторжение из Крыма