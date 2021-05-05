В Україну завтра прийде холодний фронт із дощами та похолоданням
У четвер, 6 травня, майже по всій території країни очікується зниження температури та дощі. Зміна погоди пов'язана із холодним фронтом.
Про це повідомляє Укргідрометцентр у Facebook.
Синоптики пояснили, що завтра антициклон TRUDI, який забезпечував переважно малохмарну та теплу погоду, відступатиме у східному напрямку. "Натомість із заходу надійде холодний фронт, який пов'язаний із циклонічними утвореннями на північ від України, та принесе із собою короткочасні дощі та зниження температури", - повідомили в Укргодрометцентрі.
В Україні, крім південно-східної частини, завтра очікуються невеликі, місцями помірні дощі (вночі на високогір'ї Карпат з мокрим снігом), подекуди грози. Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с, на заході та півночі країни місцями пориви 15-20 м/с.
Температура вночі 6-11°; вдень 16-21°, у західних та північних областях 12-17°; на високогір'ї Карпат вночі близько 0°, вдень 2-7° тепла.
Нагадаємо, сьогодні, 5 травня, рятувальники попередили про погіршення погодних умов у Києві і Київській області. Вже сьогодні очікуються пориви вітру 15-18 м/с.
В ДСНС повідомили, що у високогір'ї Івано-Франківської та сході Закарпатської області 5 - 6 травня очікується значна сніголавинна небезпека. В разі сходження лавин очевидців просять повідомляти фахівцям.