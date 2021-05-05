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На Киев надвигается сильный ветер: объявлен первый уровень опасности

Новина українською → Киев, Среда 05 мая 2021 13:56
На Киев надвигается сильный ветер: объявлен первый уровень опасности Фото: на Киев надвигается сильный ветер (GettyImages)
Автор: Андрей Василюк

В Киеве в ближайший час ожидается ухудшение погодных условий - сильные порывы ветра 15-18 м/с. Спасатели объявили 1 уровень опасности, желтый.

Об этом со ссылкой на данные Укргидрометцентра сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

"Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Киевской области и г. Киеве. По данным Укргидрометцентра, в ближайший час с удержанием до конца суток 5 мая и в течение суток 6 мая порывы ветра 15-18 м/с (1 уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Спасатели напомнили, что для избежания травм, в такую погоду следует держаться как можно дальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев и конструкций зданий, которые могут сорваться в случае сильного порыва ветра.

Ранее в ГСЧС предупредили, что в высокогорье Ивано-Франковской и Востока Закарпатской области 5 - 6 мая ожидается значительная снеголавинная опасность. В случае схода лавин очевидцев просят сообщать специалистам.

Напомним, по данным метеорологов сегодня, 5 мая, во всех областях, кроме Закарпатской, будет тепло и солнечно. Температура воздуха днем в западных областях составит +17+20, а ночью +3+5.

В Киеве сегодня ожидается теплая погода, без осадков. Температура воздуха днем составит + 18 +20, а ночью +2 + 4.

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