На Киев надвигается сильный ветер: объявлен первый уровень опасности
В Киеве в ближайший час ожидается ухудшение погодных условий - сильные порывы ветра 15-18 м/с. Спасатели объявили 1 уровень опасности, желтый.
Об этом со ссылкой на данные Укргидрометцентра сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.
"Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Киевской области и г. Киеве. По данным Укргидрометцентра, в ближайший час с удержанием до конца суток 5 мая и в течение суток 6 мая порывы ветра 15-18 м/с (1 уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.
Спасатели напомнили, что для избежания травм, в такую погоду следует держаться как можно дальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев и конструкций зданий, которые могут сорваться в случае сильного порыва ветра.
Ранее в ГСЧС предупредили, что в высокогорье Ивано-Франковской и Востока Закарпатской области 5 - 6 мая ожидается значительная снеголавинная опасность. В случае схода лавин очевидцев просят сообщать специалистам.
Напомним, по данным метеорологов сегодня, 5 мая, во всех областях, кроме Закарпатской, будет тепло и солнечно. Температура воздуха днем в западных областях составит +17+20, а ночью +3+5.
В Киеве сегодня ожидается теплая погода, без осадков. Температура воздуха днем составит + 18 +20, а ночью +2 + 4.