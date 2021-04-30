Закарпатье накроет ливень, а в горах - угроза схода лавин

Синоптики Украинского Гидрометцентра предупредили о ливне на Закарпатье. Вместе с тем, в горах сохраняется снеголавинная опасность.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям .

Синоптики отметили, что сегодня на Закарпатье значительный дождь (1 уровень опасности, желтый).

Кроме того, в связи с оттепелью 30 апреля в высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

Несмотря на дождливую погоду в западных областях, в других регионах - пожарная опасность. В Тернопольской, большинстве районов Хмельницкой, Черновицкой, Житомирской, Сумской, Харьковской, Донецкой и центральных областей чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Отметим, на сайте УкрГидрометцентра предупредили о грозовых дождях в большинстве областей - на западе и севере. Однако, температура воздуха по всей территории Украины поднимется до +17+20, а ночью не будет заморозков.