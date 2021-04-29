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Украину завтра накроют дожди, но будет тепло

Автор: РБК-Украина

В пятницу, 30 апреля, почти на всей территории страны ожидаются дожди. Температура воздуха будет колебаться от +8 до +20 градусов.

Об этом сообщает Укргидрометцентр в Facebook.

"Завтра западные, северные и частично центральные области будут под влиянием фронтальных систем, связанных с циклоном Christian", - говорится в сообщении.

Так, в пятницу в западных, днем и в северных и Винницкой областях ожидаются кратковременные дожди местами грозы. На Закарпатье прогнозируются значительные дожди, на остальной территории страны без осадков.

Ветер преимущественно южный, 7-12 м / с. При этом днем в Карпатах местами ожидаются порывы ветра до 15-20 м / с.

Температура воздуха ночью ожидается в пределах +5 +10 градусов, а в восточных областях +2 +7. Днем температура воздуха прогреется до +15 +20 градусов.

При этом на высокогорье Карпат ночью ожидается +1 +6 градусов, а днем +8 +10.

Напомним, сегодня в Украине прогнозируют теплую погоду. Местами температура воздуха поднимется до +18 градусов. При этом на Закарпатье и во Львовской области будут небольшие дожди.

Также сообщалось, что на Пасху в Украине прогнозируется преимущественно теплая погода.

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Новости Украины Гидрометцентр