Украину завтра накроют дожди, но будет тепло

"Завтра западные, северные и частично центральные области будут под влиянием фронтальных систем, связанных с циклоном Christian", - говорится в сообщении.

Так, в пятницу в западных, днем и в северных и Винницкой областях ожидаются кратковременные дожди местами грозы. На Закарпатье прогнозируются значительные дожди, на остальной территории страны без осадков.

Ветер преимущественно южный, 7-12 м / с. При этом днем в Карпатах местами ожидаются порывы ветра до 15-20 м / с.

Температура воздуха ночью ожидается в пределах +5 +10 градусов, а в восточных областях +2 +7. Днем температура воздуха прогреется до +15 +20 градусов.

При этом на высокогорье Карпат ночью ожидается +1 +6 градусов, а днем +8 +10.