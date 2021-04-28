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Какой будет погода в Украине на Пасху: прогноз Укргидрометцентра

Новина українською → Украина, Среда 28 апреля 2021 13:05
Какой будет погода в Украине на Пасху: прогноз Укргидрометцентра Фото: на Пасху в Украине ожидается теплая погода с грозами (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

На Пасху, которая празднуется в воскресенье, 2 мая, в Украине прогнозируется преимущественно теплая погода. На западе страны ожидаются дожди и будет прохладнее.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказала заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня.

Как отметила синоптик, на Пасху с запада на восток будет проходить атмосферный фронт, и дожди пройдут в большинстве областей. "Но это такие более летние дожди, с грозами", - сказала Голеня.

На западе Украины, который окажется в зоне атмосферного фронта, ожидается более прохладная погода - 10-16 градусов тепла.

На севере Украины прогнозируется до 18-19 градусов тепла. "А в южных, центральных и восточных областях будет 22-23 градусов тепла", - сообщила синоптик.

Напомним, в ночь на четверг, 29 апреля, в Украине еще будут наблюдаться заморозки. Но в следующие двое суток они прекратятся, а дневная температура поднимется до 14-19 градусов тепла.

Отметим, по прогнозу Укргидрометцентра, в мае 2021 года средняя месячная температура воздуха в Украине ожидается в пределах 15-18 градусов, в горах 11-13 градусов тепла. Это на 1-1,5 градусов выше средних многолетних значений.

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