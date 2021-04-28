Какой будет погода в Украине на Пасху: прогноз Укргидрометцентра

На Пасху , которая празднуется в воскресенье, 2 мая, в Украине прогнозируется преимущественно теплая погода. На западе страны ожидаются дожди и будет прохладнее.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказала заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня.

Как отметила синоптик, на Пасху с запада на восток будет проходить атмосферный фронт, и дожди пройдут в большинстве областей. "Но это такие более летние дожди, с грозами", - сказала Голеня.

На западе Украины, который окажется в зоне атмосферного фронта, ожидается более прохладная погода - 10-16 градусов тепла.

На севере Украины прогнозируется до 18-19 градусов тепла. "А в южных, центральных и восточных областях будет 22-23 градусов тепла", - сообщила синоптик.