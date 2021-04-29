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Україну завтра накриють дощі, але буде тепло

Автор: РБК-Україна

У п'ятницю, 30 квітня, майже на всій території країни очікуються дощі. Температура повітря коливатиметься від + 8 до + 20 градусів.

Про це повідомляє Укргідрометцентр у Facebook.

"Завтра західні, північні і частково центральні області будуть під впливом фронтальних систем, пов'язаних з циклоном", - йдеться в повідомленні.

Так, у п'ятницю в західних, вдень і в північних і Вінницькій областях очікуються короткочасні дощі місцями грози. На Закарпатті прогнозуються значні дощі, на решті території країни без опадів.

Вітер переважно південний, 7-12 м / с. при цьому вдень у Карпатах місцями очікуються пориви вітру до 15-20 м / с.

Температура повітря вночі очікується в межах +5 + 10 градусів, а в східних областях +2 +7. Вдень температура повітря прогріється до + 15 + 20 градусів.

При цьому на високогір'ї Карпат вночі очікується + 1 +6 градусів, а вдень +8 + 10.

Нагадаємо, сьогодні в Україні прогнозують теплу погоду. Місцями температура повітря підніметься до + 18 градусів. При цьому на Закарпатті та у Львівській області будуть невеликі дощі.

Також повідомлялося, що на Великдень в Україні прогнозується переважно тепла погода.

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Новини України Гідрометцентр