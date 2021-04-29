Україну завтра накриють дощі, але буде тепло

"Завтра західні, північні і частково центральні області будуть під впливом фронтальних систем, пов'язаних з циклоном", - йдеться в повідомленні.

Так, у п'ятницю в західних, вдень і в північних і Вінницькій областях очікуються короткочасні дощі місцями грози. На Закарпатті прогнозуються значні дощі, на решті території країни без опадів.

Вітер переважно південний, 7-12 м / с. при цьому вдень у Карпатах місцями очікуються пориви вітру до 15-20 м / с.

Температура повітря вночі очікується в межах +5 + 10 градусів, а в східних областях +2 +7. Вдень температура повітря прогріється до + 15 + 20 градусів.

При цьому на високогір'ї Карпат вночі очікується + 1 +6 градусів, а вдень +8 + 10.