Почти без дождей и до +18 тепла: прогноз погоды на сегодня

В Украине сегодня, 29 апреля, улучшатся погодные условия. Ночные заморозки начнут отступать, а дневная температура местами поднимется до +18 градусов.

Прогноз во всех областях

Небольшие дожди возможны лишь в Закарпатской и Львовской областях. На остальной территории страны будет сухо с переменной облачностью. Также практически отступят ночные заморозки, которые будут наблюдаться лишь в Луганской, Харьковской и Сумской областях -1-3 градуса. В остальных регионах ночью столбики термометров покажут +1+4 градуса, в Закарпатской и южных областях +5+8.

Температура воздуха днем на западе страны составит +15+18 градусов, на севере +13+15, в центре, на востоке и юге Украины +15+17, в Николаевской области до +18.

Прогноз в Киеве

В столице в четверг будет сухо. Днем ожидается переменная облачность. Температура воздуха составит +13+15 днем, +1+3 ночью.