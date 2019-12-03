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Сегодня Украину накроет мокрый снег

Новости » Общество     03.12.2019 - 08:00
Сегодня Украину накроет мокрый снег
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Тепло будет только в южных областях

Погода в Украине 3 декабря ухудшится, снега накроют все, кроме южных, области. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Украинского Гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

В западных областях мокрый снег. Температура воздуха днем составит -1+1, ночью -1-3. В северных и центральных областях тоже холодно и мокрый снег, температура воздуха днем составит -1+1, ночью -1-4.

Сегодня Украину накроет мокрый снег

На востоке Украины мокрый снег, днем -1+1, а ночью -2-4. В южных областях дождь, но снега не будет. Днем ожидается +3+6, а ночью -1+1.

Прогноз в Киеве

Сегодня в Киеве мокрый снег, днем ожидается -1+1, ночью -1-3.

Сегодня Украину накроет мокрый снег

Напомним, сегодня ночью в Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях значительный снег.

РБК-Украина писало, что средняя месячная температура в декабре 2019 года в Украине составит от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла, в Крыму - до 3 градусов тепла, что близко к средних многолетних значений.

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