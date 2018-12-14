В Украину зашла еще одна авиакомпания

Фото: самолет Jordan Aviation (flickr.com/aero_icarus)

Сегодня в аэропорт "Киев" из столицы Иордании выполнила первый авиарейс компания Jordan Aviation

В аэропорт "Киев" имени Сикорского из столицы Иордании сегодня, 14 декабря, выполнила первый рейс авиакомпания Jordan Aviation. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ЦТС.

Сообщается, что на маршруте задействован самолет Boeing 737-300.

Рейс Амман-Киев-Амман будет совершаться один раз в неделю. Так, по пятницам: Амман-Киев - 09:00 - 12:30, Киев-Амман - 13:30 - 17:00. На борту предоставляется питание, время в полете 3 часа 30 минут.

Согласно информации на сайте авиакомпании, билеты продаются на рейсы до 25 января 2019 года по цене 70 динаров из Аммана в Киев (100 долларов) и по 50 диннаров (70 долларов) в обратном направлении.

Для украинцев при покупке пакетного тура (авиаперелет, проживание, трансфер, страховка) - виза оформляется в аэропорту бесплатно, если самостоятельно приобретать авиабилеты - стоимость визы в аэропорту 60 долларов.

Напомним, в октябре в аэропорт "Борисполь" зашла новая грузинская компания Myway Airlines. На первом этапе Myway Airlines будет летать в Киев два раза в неделю по понедельникам и пятницам. С 24 октября добавится третий еженедельный рейс по средам.

Вылеты из Киева в 13:00 (14:00 до 28 октября), вылеты из Тбилиси - в 11:00. Время в пути составит около 3 часов. На линии будут задействованы самолеты Boeing 737-800, предусматривающие размещение 170 пассажиров. Билеты на новые рейсы Киев-Тбилиси продаются по цене от 150 евро в обе стороны с учетом сборов, перевозки 25 кг багажа и питания.