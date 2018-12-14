В Україну зайшла ще одна авіакомпанія

Фото: літак Jordan Aviation (flickr.com/aero_icarus)

Сьогодні в аеропорт "Київ" зі столиці Йорданії виконала перший авіарейс компанія Jordan Aviation

В аеропорт "Київ" імені Сікорського зі столиці Йорданії сьогодні, 14 грудня, виконала перший рейс авіакомпанія Jordan Aviation. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ЦТС.

Повідомляється, що на маршруті задіяний літак Boeing 737-300.

Рейс Амман-Київ-Амман буде здійснюватися один раз на тиждень. Так, по п'ятницях: Амман-Київ - 09:00 - 12:30, Київ-Амман - 13:30 - 17:00. На борту надається харчування, час у польоті 3 години 30 хвилин.

Згідно з інформацією на сайті авіакомпанії, квитки продаються на рейси до 25 січня 2019 року за ціною 70 динарів з Аммана в Київ (100 доларів) і по 50 диннаров (70 доларів) у зворотному напрямку.

Для українців при купівлі пакетного туру (авіапереліт, проживання, трансфер, страховка) - віза оформляється в аеропорту безкоштовно, якщо самостійно купувати авіаквитки - вартість візи в аеропорту 60 доларів.

Нагадаємо, в жовтні в аеропорт "Бориспіль" зайшла нова грузинська компанія Myway Airlines. На першому етапі Myway Airlines буде літати до Києва два рази на тиждень по понеділках і п'ятницях. З 24 жовтня додасться третій щотижневий рейс по середах.

Вильоти з Києва в 13:00 (14:00 до 28 жовтня), вильоти з Тбілісі - в 11:00. Час в дорозі складе близько 3 годин. На лінії будуть задіяні літаки Boeing 737-800, що передбачають розміщення 170 пасажирів. Квитки на нові рейси Київ-Тбілісі продаються за ціною від 150 євро в обидві сторони з урахуванням зборів, перевезення 25 кг багажу та харчування.