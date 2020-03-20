В Украину возвращаются граждане из еще одного круизного лайнера

Сегодня, 20 марта, тридцать украинских граждан с круизного лайнера Celebrity Reflection возвращаются в Украину из-за вспышки коронавируса в мире. Об этом сообщает прес-служба Министерства иностранных дел Украины (МИД).

Как сообщается, 30 украинских граждан, которые являются членами экипажа лайнера Celebrity Reflection уже перевезли в Стамбул, где они ждут чартерный рейс в Украину. Компания Royal Caribbean International приобрела для этих граждан билеты на авиарейс "Стамбул - Одесса".

Напомним, в Украине эвакуационными поездами из Польши вернулись свыше 1150 украинцев на фоне вспышки пандемии коронавируса в мире.

Также все граждане Украины, которые находились на карантине в отелях египетских курортных городов Шарм-эль-Шейха и Хургады из-за коронавируса, вернулись домой.

Вместе с тем, министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий сообщил, что до конца текущей недели планируется эвакуировать 90% украинцев, которые находятся за рубежом и изъявивших желание вернуться. По его словам, уже более 30 тысяч украинцев вернулись на территорию страны.