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Из Польши спецпоездами вернулись более 1100 украинцев

Новости » Коронавирус     20.03.2020 - 11:23
Из Польши спецпоездами вернулись более 1100 украинцев
Фото: температурный скрининг прибывших из Польши (mvs.gov.ua)

Первые два поезда прибыли в Украину утром 20 марта

В Украину эвакуационными поездами из Польши вернулись более 1150 украинцев на фоне вспышки пандемии коронавируса в мире. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Украины.

Отмечается, что это украинцы и двое иностранцев прибыли двумя поездами утром 20 марта. Это первые спецпоезда, которые эвакуируют украинских граждан из других стран.

При этом ни у кого из прибывших в Украину не зафиксировали повышенной температуры, также они не жаловались на самочувствие.

"Всем пассажирам измерили температуру. Кроме температурного скрининга и опроса о состоянии здоровья, всем раздали памятки. Каждый прибывший подписал добровольное согласие на проведение противоэпидемических и профилактических мероприятий", - сообщили в МВД.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что "Укрзализныця" сократила число поездов для эвакуации украинцев из Польши. Изначально предполагалось, что таких поездов будет четыре, однако позже в украинском правительстве сообщили, что 20 марта эвакуация украинцев из Польши будет осуществляться тремя поездами.

Также министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщал, что в Украину из-за границы вернут еще 10 тысяч граждан. Эвакуация запланирована на 20 марта 47 авиарейсами.

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