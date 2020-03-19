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Украина сегодня вернет всех граждан, которые находились на карантине в Египте

Новости » Коронавирус     19.03.2020 - 14:49
Украина сегодня вернет всех граждан, которые находились на карантине в Египте
Иллюстративное фото (самолет Pixabаy)

В течение сегодняшнего для в Киев будут прибывать 830 украинцев

Сегодня, 19 марта, все граждане Украины, которые находились на карантине в отелях египетских курортных городов Шарм-эль-Шейха и Хургады из-за коронавируса, вернутся домой. Об этом сообщает МИД Украины в Twitter.

Как сообщается, в течение сегодняшнего для в Киев будут прибывать 830 украинцев, которые находились на карантине в отелях Шарм-эль-Шейха и Хургады. Они пройдут необходимые контрольные процедуры в аэропортах.

Также отмечается, что по состоянию на 11:00 19 марта, уже 16 269 граждан Украины прилетели из Шарм-эль-Шейха и 2352 из Хургады.

Напомним, на территории Черновицкой области находится 1,5 тысячи человек, которые в течение последних двух недель вернулись из стран, где активно распространялся коронавирус. Осачук отметил, что поручение Черновицкой ОГА выполнили все, за исключением города Черновцы.

Также министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий сообщил, что до конца текущей недели планируется эвакуировать 90% украинцев, которые находятся за рубежом и изъявивших желание вернуться. По его словам, уже более 30 тысяч украинцев вернулись на территорию страны.

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