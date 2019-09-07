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В Украину возвращаются дожди с грозами

Новости » Общество    07.09.2019 - 19:51
В Украину возвращаются дожди с грозами
Иллюстративное фото (pixabay.com)

В Закарпатской, Львовской и Ивано-Франковской областях завтра ожидаются дожди

Погода в Украине 8 сентября будет преимущественно без осадков, только некоторых западных областях ожидаются дожди с грозами. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

По данным синоптиков, в Закарпатской, Львовской и Ивано-Франковской областях завтра ожидаются дожди с грозами, температура воздуха днем прогреется до +26 градусов.

В остальных областях синоптики прогнозируют переменную облачность. Температура днем составит от +23 до +29. Самая теплая погода ожидается в южных областях страны, там температура воздуха ожидается от +27 до +29.

Ночью станет холоднее, температура опуститься до +11.

В Киеве завтра днем ожидает от +25 до +27, ночью до +15. Ветер южно-западный 5-10 м/сек.

В Украину возвращаются дожди с грозами

Напомним, погода в Украине в субботу, 7 сентября, была сухой и солнечной во всех регионах, температура днем местами поднималась до +30.

Ранее синоптик Наталка Диденко дала прогноз погоды на выходные 7-8 сентября. По данным синоптика, на выходных ожидается солнечная и без осадков погода. В целом ожидается температура +23...+29 градусов, а в воскресенье на несколько градусов выше. В западных областях температура снизится до +19...+23 градусов.

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