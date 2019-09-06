В Украине на выходных будет солнечно

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Только западные области ожидает похолодание до +19+23 градусов

Погода в Украине на выходных 7-8 сентября ожидается солнечная и без существенных осадков. Об этом написала синоптик Наталья Диденко в своем Facebook.

По словам синоптика, в целом в Украине предполагается +23+29 градусов, а в воскресенье на пару градусов еще выше. В западных областях похолодает до +19+23 градусов.

В Киеве 7-8 сентября без существенных осадков, в дневные часы предполагается +24+27 градусов.

РБК-Украина писало, что сегодня, 6 сентября, небольшие дожди могут пройти лишь в Сумской, Полтавской, Житомирской и Днепропетровской областях, на остальной территории будет сухая и преимущественно солнечная погода. Днем средние показатели температуры воздуха будут колебаться от +23 до +27, ночью от +10 до +15. В восточных и южных областях температура днем местами поднимется до +29.

В столице сегодня ожидается переменная облачность, осадков в течение суток не ожидается. Температура воздуха днем будет колебаться от +23 до +25, ночью ожидается от +11 до +13 градусов.

Фото: погода на 7-8 сентября

Напомним, по данным украинских синоптиков, сегодня на всей территории Украины, кроме западных областей, ожидается пожарная безопасность, которая достигает чрезвычайного уровня.

Как сообщает РБК-Украина, украинские синоптики прогнозировали улучшение погоды в большинстве областей Украины в пятницу, 6 сентября. Ожидалось, что местами температура воздуха поднимется до отметки +30 градусов. Днем на севере Левобережья и в центральных областях прогнозируют местами кратковременный дождь, ночью дожди с грозами ожидаются на Приазовьи.