ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Україну повертаються дощі з грозами

Новини » Суспільство    07.09.2019 - 19:51
В Україну повертаються дощі з грозами
Ілюстративне фото (pixabay.com)

У Закарпатській, Львівській та Івано-Франківській областях завтра очікуються дощі

Погода в Україні 8 вересня буде переважно без опадів, лише деяких західних областях очікуються дощі з грозами. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

За даними синоптиків, у Закарпатській, Львівській та Івано-Франківській областях завтра очікуються дощі з грозами, температура повітря удень прогріється до +26 градусів.

В інших областях синоптики прогнозують мінливу хмарність. Температура вдень становитиме від +23 до +29. Найбільш тепла погода очікується в південних областях країни, там температура повітря очікується від +27 до +29.

Вночі стане холодніше, температура знизиться до +11.

У Києві завтра вдень очікує від +25 до +27, вночі до +15. Вітер південно-західний 5-10 м/сек.

В Україну повертаються дощі з грозами

Нагадаємо, погода в Україні у суботу, 7 вересня, була сухою і сонячною у всіх регіонах, температура вдень місцями піднімалася до +30.

Раніше синоптик Наталка Діденко дала прогноз погоди на вихідні 7-8 вересня. За даними синоптика, на вихідних очікується сонячна і без опадів погода. В цілому очікується температура +23...+29 градусів, а в неділю на кілька градусів вища. У західних областях температура знизиться до +19...+23 градусів.

В Україні сьогодні сонячно, вдень до +30 Завтра в Україні очікується спека +30
Новини України ГідрометцентрПогода
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся