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В понедельник активный циклон покинет Украину

Новости » Общество    04.08.2019 - 14:43
В понедельник активный циклон покинет Украину
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В столице температура поднимется максимум до +20

Погода в Украине в понедельник, 5 августа, будет прохладной и дождливой в южных, восточных и западных областях, температура днем до +26. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на страницу синоптика Наталки Диденко в Facebook.

По прогнозу синоптика, завтра циклон начнет уходить с территории страны, поэтому ожидается уменьшение осадков и ослабление ветра. Небольшие осадки возможны лишь в восточных, южных и западных областях. Средняя температура будет колебаться от +17 до +24.

В понедельник активный циклон покинет Украину

Самая высокая температура ожидается в южных областях и на Закарпатье, там столбики термометров могут подняться до +26. Ночью в северных и северо-восточных областях ожидается похолодание до +8...+12 градусов.

В Киеве, по данным Диденко, неделя начнется с чрезвычайно прохладной, но солнечной погоды. Днем воздух прогреется максимум до +20 градусов, ночью же температура будет колебаться от +10 до +11. В столице также вероятны небольшие кратковременные осадки и местами порывы ветра.

 

Напомним, ранее в Укргидрометцентре предупредили об осложнении погодных условий на территории Украины в воскресенье, 4 августа. По данным синоптиков, активный циклон принесет в южные, восточные, а также некоторые центральные области сильные грозовые дожди с градом, порывы ветра и шквалы до 30 м/с. В акватории Черного и Азовского морей возможен шторм.

Завтра Украину накроет активный циклон В Украине объявлено штормовое предупреждение
Новости Украины Гидрометцентрдиденко
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