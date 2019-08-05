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Из-за непогоды в Украине обесточены десятки населенных пунктов

Новости » Происшествия    05.08.2019 - 08:24
Из-за непогоды в Украине обесточены десятки населенных пунктов
Иллюстративное фото (facebook.com/pressjfo.news)

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго

Из-за непогоды в Украине в ночь с 3 на 4 августа произошло обесточивание 83 населенных пунктов. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Так, из-за дождя, грозы и сильного ветра произошло обесточивание 40 населенных пунктов в 4 областях: Донецкая - 37, Запорожская - 21, Луганская - 21 и Днепропетровская - 4.

"К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго", - добавили в пресс-службе.

Напомним, РБК-Украина писало, что в Укргидрометцентре предупредили об осложнении погодных условий на территории Украины в воскресенье, 4 августа. По данным синоптиков, циклон принес в южные, восточные, а также некоторые центральные области сильные грозовые дожди с градом, порывы ветра и шквалы до 30 м / с. В акватории Черного и Азовского морей был шторм.

Отметим, что погода сегодня будет прохладной и дождевой в южных, восточных и западных областях, температура днем ​​до +26.

В Киеве неделя начнется с очень прохладной, но солнечной погодой. Днем воздух прогреется максимум до 20 градусов, ночью же температура будет колебаться от +10 до +11.

Сегодня в Украине будет преимущественно сухая погода Синоптики предупредили о дожде в некоторых областях Украины
Новости Украины Гидрометцентробесточен
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