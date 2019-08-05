В Україну повертається спека

Ілюстративне фото (Віталій Носач/РБК-Україна)

У більшості областей буде переважати суха сонячна погода

Погода в Україні: з вівторка, 6 серпня, повертається спека. Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко у своєму Facebook.

Зокрема, потепління очікується до +30.

"До нас йде потепління! Уже з вівторка повітря почне прогріватися, завтра очікується +20 +27 градусів, лише на півночі та північному сході ще затримаються +19 +22 градуси. Далі - вище. І в середині тижня уже будемо хекати та червоніти через +30 градусів", - зазначила синоптик.

Вона також поінформувала, що у більшості областей переважатиме суха сонячна погода.

"Дощі у вівторок, 6 серпня, ймовірні на заході України і може щось покапати у Луганській області. Проте в більшості областей переважатиме суха сонячна погода. Південно-західний вітер злегка помахуватиме хвостом, 5-10 метрів за секунду. Тобто, отих штормових поривів вихідних днів не буде", - написала Діденко.

За її словами, у Києві 6 серпня очікується сонячна, суха, помірно тепла погода. Температура повітря найближчої ночі невисока, +10+12 градусів, а завтра в столиці очікується +23 +25 градусів.

Нагадаємо, погода в Україні в понеділок, 5 серпня, сприяє підвищенню рівня пожежної небезпеки. За прогнозами Укргідрометцентру, 5 серпня у Хмельницькій і Київській областях надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

РБК-Україна також писало, що погода в Україні в понеділок, 5 серпня, буде прохолодною і дощовою у південних, східних і західних областях, температура вдень до +26. За прогнозом синоптика, завтра циклон почне йти з території країни, тому очікується зменшення опадів і послаблення вітру.

Додамо, через негоду в Україні в ніч з 3 на 4 серпня сталося знеструмлення 83 населених пунктів.