В Украину вернулись двое освобожденных в Беларуси украинцев

Украинские волонтеры Константин Реуцкий и Евгений Васильев, которых отпустили в Беларуси, уже в Украине. В Министерстве иностранных дел Украины поблагодарили команде Посольства Украины в Беларуси.

Об этом сообщил на своей странице в Twitter министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Константин Реуцкий и Евгений Васильев только что пересекли границу", - написал он.

Как известно, Реуцкий и Васильев поехали в Беларусь для мониторинга ситуации в стране, в которой продолжаются антиправительственные протесты. В ходе протестов их задержали и только через день отпустили.

Кроме того, в Беларуси по месту временного проживания украинцев был проведен обыск, в ходе которого изъяли ноутбук и паспорта.

Ранее в МИД сообщали, что освобожденные украинцы Константин Реуцкий и Евгений Васильев уже на территории посольства Украины в Беларуси.

Напомним, в Беларуси выпустили на свободу трех задержанных украинцев - Евгения Васильева, Константина Реуцкого и Оксану Алешину.

Позже стало известно, что Беларусь отпустила еще двух украинцев, которые были задержаны в ходе протестов - Романа Шишка и Павла Чернявского.

Отметим, что президент Беларуси Александр Лукашенко провел телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным.