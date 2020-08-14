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Беларусь освободила троих задержанных украинцев, ведутся переговоры об еще одном

Киев, Пятница 14 августа 2020 11:12
Беларусь освободила троих задержанных украинцев, ведутся переговоры об еще одном
Фото: протесты в Беларуси (tut.by)
Автор: Анастасия Рокитна

Ведутся переговоры для освобождения Романа Шишка

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сегодня в Беларуси были освобождены украинцы Евгений Васильев, Константин Реуцкий и Оксана Алешина. Сейчас ведутся переговоры для освобождения еще одного украинца - Романа Шишка.

Об этом он написал на своем Telegram-канале.

Украинцы были задержаны 12 августа. Президент заявил, что они не нарушали никаких законов Беларуси и находились там исключительно для получения достоверной информации о событиях.

"Сегодня, после наших настойчивых действий, были наконец освобождены украинцы Евгений Васильев, Константин Реуцкий и Оксана Алешина... Также сейчас ведутся переговоры для освобождения еще одного украинца - Романа Шишко, который находится в изоляторе города Бреста", - написал Зеленский.

Отметим, в МИД сообщали, что освобожденные украинцы Константин Реуцкий и Евгений Васильев уже на территории посольства Украины в Беларуси.

Тем временем, в Беларуси третий день проходят забастовки на крупнейших предприятиях страны.

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