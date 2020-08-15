В Україну повернулись двоє звільнених в Білорусі українців

Українці перетнули кордон
Українські волонтери Костянтин Рєуцький і Євген Васильєв, яких відпустили в Білорусі, вже в Україні. У Міністерстві закордонних справ України подякували команді Посольства України в Білорусі.
Про це повідомив на своїй сторінці у Twitter міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
"Костянтин Рєуцький і Євген Васильєв щойно перетнули кордон", - написав він.
Як відомо, Рєуцький та Васильєв поїхали в Білорусь для моніторингу ситуації в країні, в якій тривають антиурядові протести. В ході протестів їх затримали і тільки через день відпустили.
Крім того, в Білорусі за місцем тимчасового проживання українців був проведений обшук, в ході якого вилучили ноутбук та паспорти.
Раніше в МЗС повідомляли, що звільнені українці Костянтин Реуцький і Євген Васильєв уже на території посольства України в Білорусі.
Нагадаємо, у Білорусі випустили на волю трьох затриманих українців - Євгенія Васильєва, Костянтина Реуцького і Оксану Альошину.
Пізніше стало відомо, що Білорусь відпустила ще двох українців, які були затримані в ході протестів - Романа Шишка і Павла Чернявського.
Зазначимо, президент Білорусі Олександр Лукашенко провів телефонну розмову з російським колегою Володимиром Путіним.