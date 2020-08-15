В Україну повернулись двоє звільнених в Білорусі українців

Українські волонтери Костянтин Рєуцький і Євген Васильєв, яких відпустили в Білорусі, вже в Україні. У Міністерстві закордонних справ України подякували команді Посольства України в Білорусі.

Про це повідомив на своїй сторінці у Twitter міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Костянтин Рєуцький і Євген Васильєв щойно перетнули кордон", - написав він.

Як відомо, Рєуцький та Васильєв поїхали в Білорусь для моніторингу ситуації в країні, в якій тривають антиурядові протести. В ході протестів їх затримали і тільки через день відпустили.

Крім того, в Білорусі за місцем тимчасового проживання українців був проведений обшук, в ході якого вилучили ноутбук та паспорти.

Раніше в МЗС повідомляли, що звільнені українці Костянтин Реуцький і Євген Васильєв уже на території посольства України в Білорусі.

Нагадаємо, у Білорусі випустили на волю трьох затриманих українців - Євгенія Васильєва, Костянтина Реуцького і Оксану Альошину.

Пізніше стало відомо, що Білорусь відпустила ще двох українців, які були затримані в ході протестів - Романа Шишка і Павла Чернявського.

Зазначимо, президент Білорусі Олександр Лукашенко провів телефонну розмову з російським колегою Володимиром Путіним.