В Украину из Турции эвакуированы еще более 100 граждан

Из Стамбула (Турция) в Киев отправился самолет со 109 гражданами Украины на борту для их эвакуации домой. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Генеральное консульство Украины в Стамбуле.

Отмечается что также спецрейсом авиакомпании SkyUp Airlines отправились 18 иностранцев, которые имеют право на проживание в Украине.

"Домой возвращаются, в частности, наши студенты, легкоатлеты, украинцы, которые проходили лечение в Турции", - добавили в генконсульстве.

Уточнятся, что вместе с хозяевами на борту самолета находятся трое собак.

Фото: украинцы в стамбульском аэропорту (facebook.com/CGUinIstanbul)

Напомним, за прошедшие сутки в Украину прибыли четыре эвакуационных рейса с 600 украинцами на борту. Самолеты приняли в аэропорту "Борисполь" из Баку (Азербайджан), Лондона (Великобритания), Рим (Италии) и Тель-Авива (Израиль).

Ранее президент Владимир Зеленский сообщал, что эвакуация украинцев будет проходить в формате до 4 самолетов за сутки, а граждане смогут выбрать, каким образом будут проходить обсервацию. Те, у кого есть смартфоны, смогут пройти ее у себя дома с помощью мобильного приложения "Действий дома".