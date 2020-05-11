ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

За сутки в Украину вернулись более 300 человек с ОАЭ и Армении

Новости » Общество     11.05.2020 - 12:24
За сутки в Украину вернулись более 300 человек с ОАЭ и Армении
Иллюстративное фото (facebook.com/mvs.gov.ua)

Они пройдут двухнедельную самоизоляцию при помощи приложения "Действуй дома"

За минувшие сутки в Украину вернулись более 300 человек с ОАЭ и Армении. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел.

Как отмечается, они пройдут двухнедельную самоизоляцию при помощи приложения "Действуй дома".

"За минувшие сутки в "Борисполь" эвакуационными рейсами из ОАЭ и Армении прибыло более 300 пассажиров. Лиц с повышенной температурой тела или жалобами на самочувствие среди прибывших не проявили. Для прохождения карантина все пассажиры этих рейсов выбрали самоизоляцию с помощью приложения "Действуй дома", - говорится в сообщении.

Напомним, сутками ранее более 560 украинцев прибыли эвакуационными рейсами в аэропорт "Борисполь". Повышенной температуры у прибывших украинцев не зафиксировали и отправили их на домашнюю самоизоляцию.

Как писало РБК-Украина, в конце апреля глава государства Владимир Зеленский заявил, что эвакуация украинцев будет проходить в формате до 4 самолетов за сутки, а украинцы смогут выбрать, как будут проходить обсервацию. Те, кто имеют смартфоны, смогут пройти ее у себя дома с помощью мобильного приложения "Действуй дома".

Теги Новости Украины эвакуацияБорисполь
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь