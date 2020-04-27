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Зеленский объяснил, как будет происходить эвакуация украинцев из-за границы

Новости » Коронавирус     27.04.2020 - 18:36
Зеленский объяснил, как будет происходить эвакуация украинцев из-за границы
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

После прибытия часть украинцев отправится на обязательную самоизоляцию, часть - на обсервацию

Эвакуация украинцев из-за границы специальными рейсами будет происходить постепенно и контролируемо. Об этом в видеообращении заявил президент Владимир Зеленский, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, возвращение украинцев будет проходить в формате до 4 самолетов за сутки, а все пассажиры, которые вернутся в Украину, будут распределены на 2 группы.

"Первая - это большинство, которое имеет смартфоны и сможет пройти обязательную самоизоляцию у себя дома с помощью мобильного приложения "Дій вдома". Оно поможет медикам и полицейским контролировать процесс. Другая часть граждан, около 10%, которые не имеют смартфонов, пройдут обсервацию в классическом формате, то есть в подготовленных государством локациях", - пояснил Зеленский.

Ранее Министерство инфраструктуры обнародовало график специальных рейсов с 26 городов мира, которыми украинцы смогут вернуться домой на фоне пандемии коронавируса.

Также сообщалось, что сегодня из Майами (США) в Украину вылетел уже четвертый коммерческий спецрейс. Самолетом вернутся 259 украинцев, среди которых 119 учеников, которые находились в США по американской образовательной программе FLEX.

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