За сутки в Украину эвакуировали около 600 человек из четырех стран

Иллюстративное фото (mvs.gov.ua)

В Украину прибыли рейсы из Азербайджана, Великобритании, Италии и Израиля

В Украину за прошедшие сутки прибыло четыре эвакуационных рейса с около 600 украинцами на борту. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Сообщается, что спецрейсы прибыли в аэропорт "Борисполь" из Баку (Азербайджан), Лондона (Великобритания), Рима (Италии) и Тель-Авива (Израиля).

"Все граждане в обязательном порядке прошли процедуру температурного скрининга. Лиц с повышенной температурой тела не обнаружено. Ни один из пассажиров не жаловался на плохое самочувствие. Во время паспортного контроля пограничники проверили правильность данных, занесенных в мобильного приложения "Дій вдома", который все без исключения пассажиры установили на мобильные телефоны с целью прохождения самоизоляции дома", - сообщили в МВД.

Напомним, вчера в Украину прибыли эвакуационные рейсы из ОАЭ и Армении. Ними вернулись более 300 украинцев. Все прибывшие пройдут самоизоляцию дома.

Отметим, ранее президент Владимир Зеленский сообщал, что эвакуация украинцев будет проходить в формате до 4 самолетов за сутки, а украинцы смогут выбрать, как будут проходить обсервацию. Те, кто имеют смартфоны, смогут пройти ее у себя дома с помощью мобильного приложения "Дій вдома".