До України з Туреччини евакуювали ще понад 100 громадян

Зі Стамбула (Туреччина) до Києва вирушив літак зі 109 громадянами України на борту для їх евакуації додому. Про це передає РБК-Україна із посиланням на Генеральне консульство України в Стамбулі.

Зазначається що також спецрейсом авіакомпанії SkyUp Airlines вирушили 18 іноземців, які мають право на проживання в Україні.

"Додому повертаються, зокрема наші студенти, легкоатлети, українці, які проходили лікування в Туреччині", - додали у генконсульстві.

Уточнюється, що разом зі господарями на борту літака перебуває троє собак.

Фото: українці в стамбульському аеропорту (facebook.com/CGUinIstanbul)

Нагадаємо, за минулу добу в Україну прибуло чотири евакуаційних рейси з близько 600 українцями на борту. Літаки прийняли в аеропорту "Бориспіль" з Баку (Азербайджан), Лондона (велика Британія), Риму (Італії) і Тель-Авіва (Ізраїлю).

Раніше президент Володимир Зеленський повідомляв, що евакуація українців буде проходити у форматі до 4 літаків за добу, а громадяни зможуть вибрати, яким чином будуть проходити обсервацію. Ті, хто мають смартфони, зможуть пройти її у себе вдома за допомогою мобільного додатку "Дій вдома".