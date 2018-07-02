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В Україну з Тунісу через кілька днів вилетів літак з туристами

НовиниСуспільство    02.07.2018 - 13:53
Фото: аеропорт в Тунісі (twitter.com/VasylKyrylych)
Фото: аеропорт в Тунісі (twitter.com/VasylKyrylych)

Затримки рейсів з Тунісу в Україні почалися з 27 червня

Сьогодні, 2 липня, з Тунісу вилетів один з п'яти літаків з українськими туристами, які не змогли вчасно повернутися в Україну. Про це повідомив заступник директора Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Василь Кирилич в Twitter.

"О 12:30 з Тунісу вилетів один з п'яти літаків, які протягом 2-3 липня повинні перевезти українських туристів, які не змогли вчасно повернутися додому", - повідомив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що через запуск додаткових рейсів компанії Bravo для повернення українських туристів з Тунісу можливі затримки рейсів компанії по інших напрямках.

Відзначимо, що директор мережі турагентств "Поїхали з нами" Олег Кулик розповів РБК-Україна, що проблеми з туристами, які повинні були вилетіти в Туніс і назад чартерами Bravo, замовленими туроператором "Оазис", почали відзначатися з середи минулого тижня.

 

Через запуск рейсів для повернення українських туристів з Тунісу можливі затримки за іншими напрямами Море в аеропорту: чому українці не можуть вилетіти на відпочинок
Теги публікації: Тунис, аэропорт  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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