В Україну з Тунісу через кілька днів вилетів літак з туристами

Затримки рейсів з Тунісу в Україні почалися з 27 червня

Сьогодні, 2 липня, з Тунісу вилетів один з п'яти літаків з українськими туристами, які не змогли вчасно повернутися в Україну. Про це повідомив заступник директора Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Василь Кирилич в Twitter.

"О 12:30 з Тунісу вилетів один з п'яти літаків, які протягом 2-3 липня повинні перевезти українських туристів, які не змогли вчасно повернутися додому", - повідомив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що через запуск додаткових рейсів компанії Bravo для повернення українських туристів з Тунісу можливі затримки рейсів компанії по інших напрямках.

Відзначимо, що директор мережі турагентств "Поїхали з нами" Олег Кулик розповів РБК-Україна, що проблеми з туристами, які повинні були вилетіти в Туніс і назад чартерами Bravo, замовленими туроператором "Оазис", почали відзначатися з середи минулого тижня.