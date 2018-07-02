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Интервью

Из-за запуска рейсов для возвращения украинских туристов из Туниса возможны задержки по другим направлениям

НовостиПроисшествия    02.07.2018 - 11:45
Фото: самолет компании Bravo (facebook.com bravoairways.kiev.ua)
Фото: самолет компании Bravo (facebook.com bravoairways.kiev.ua)

Проблемы с туристами, которые должны были вылететь в Тунис и обратно чартерами Bravo, начались с 27 июня

Из-за запуска дополнительных рейсов компании Bravo для возвращения украинских туристов из Туниса возможны задержки рейсов компании по другим направлениям. Об этом заявил директор сети турагентств "Поехали с нами" Олег Кулик, говорится в статье РБК-Украина "Море в аэропорту: почему украинцы не могут вылететь на отдых".

Так, Кулик отметил, что проблемы с туристами, которые должны были вылететь в Тунис и обратно чартерами Bravo, заказанными туроператором "Оазис", начались с 27 июня.

"Уже в среду (27 июня, - ред.) туристы из Украины не могли вылететь на отдых в Тунис, хотя обратно клиенты еще возвращались в среду-четверг. Но в дальнейшем авиакомпания отказалась вывозить туристов. После того как люди поняли, что никто их вывозить из Туниса не будет, поднялась шумиха, в которую вмешалось Министерство инфраструктуры. В результате Bravo согласилась выполнить вывозные рейсы из Туниса в понедельник - три в Киев и два во Львов. Если Bravo придется выполнить за день эти пять рейсов, то это может привести к дополнительным задержкам рейсов этой авиакомпании по другим направлениям", - заявил он.

Кроме того, Кулик добавил, что уже сейчас некоторые рейсы Bravo выполняются с задержками.

Напомним, ранее сообщалось, что по словам министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна, вчера, 1 июля 2018 года, в Тунисе еще находились около 800 украинских туристов, которые не могут вылетель в Украину.  

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Теги публикации: Тунис, туристы, авиасообщение  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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