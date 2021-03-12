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Украину сегодня накроет снег с дождем

Новина українською → Украина, Пятница 12 марта 2021 08:00
Украину сегодня накроет снег с дождем Фото: снег (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

Погода в Украине в пятницу, 12 марта, ухудшится. Почти на всей территории ожидается мокрый снег, температура воздуха будет колебаться от -3 до +8 градусов.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Прогноз в областях

Сухая погода сохранится только в Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях. На остальной территории страны ожидаются осадки в виде мокрого снега, местами с дождем.

На западе останется тепло - днем температура воздуха прогреется до +4+8 градусов, ночью будет -3+2. В центральных и Черниговской областях столбики термометров будут колебаться от -1 до +2 градусов, ночью -7-10, в Киевской области -4-6. В Сумской области и на востоке будет от -3 до +1 днем, ночью -11-14 градусов, в Луганской области -14-16. На юге страны днем будет +2+5, ночью -6-9, в Одесской области -2-4.

Украину сегодня накроет снег с дождем

Прогноз в Киеве

В столице в пятницу прогнозируют мокрый снег. Температура воздуха днем составит -1+1 градус, ночью -4-6.

Украину сегодня накроет снег с дождем

Напомним, ранее синоптики предупреждали о сильных порывах ветра 12 марта. Объявлено штормовое предупреждение.

Также РБК-Украина писало, что в Киеве сегодня возможен гололед.

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