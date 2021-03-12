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Україна сьогодні накриє сніг з дощем

Новость на русском → Україна, П'ятниця 12 березня 2021 08:00
Україна сьогодні накриє сніг з дощем Фото: сніг (РБК-Україна)
Автор: Ігор Литвиненко

Погода в Україні в п'ятницю, 12 березня, погіршиться. Майже на всій території очікується мокрий сніг, температура повітря буде коливатися від -3 до +8 градусів.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Прогноз в областях

Суха погода збережеться тільки в Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій та Луганській областях. На решті території країни очікуються опади у вигляді мокрого снігу, місцями з дощем.

На заході залишиться тепло - вдень температура повітря прогріється до + 4 + 8 градусів, вночі буде -3 + 2. У центральних і Чернігівській областях стовпчики термометрів коливатимуться від -1 до +2 градусів, вночі -7-10, у Київській області -4-6. У Сумській області і на сході буде від -3 до +1 днем, вночі -11-14 градусів, у Луганській області -14-16. На півдні країни вдень буде + 2 + 5, вночі -6-9, в Одеській області -2-4.

Україна сьогодні накриє сніг з дощем

Прогноз в Києві

У столиці в п'ятницю прогнозують мокрий сніг. Температура повітря вдень становитиме -1 + 1 градус, вночі -4-6.

Україна сьогодні накриє сніг з дощем

Нагадаємо, раніше синоптики попереджали про сильні пориви вітру 12 березня. Оголошено штормове попередження.

Також РБК-Україна писало, що в Києві сьогодні можлива ожеледиця.

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