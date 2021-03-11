В Киеве завтра возможны мокрый снег и гололедица

В пятницу, 12 марта, погода в Киеве испортится. Синоптики предупреждают о мокром снеге и гололедице.

Завтра после 11:00 утра в Киеве прогнозируют мокрый снег и порывы ветра. Мокрый снег, по прогнозу синоптиков, может перейти в дождь. Днем температура будет колебаться от 0 до -1 градуса, а ночью термометры покажут до -6.

Из-за минусовой температуры на дорогах столицы возможна гололедица.

"Водителей призывают быть осторожными на дорогах, а также по возможности не использовать собственные авто во время снегопада", - добавили в КГГА.